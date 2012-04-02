Школы Симферополя снова затопили

Мэрия Симферополя решила включить отопление в школах города в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила начальник управления образования городского совета Татьяна Сухина.

С 24 марта, когда школьники ушли на каникулы, мэрия прекратила подачу тепла в учреждения образования. В понедельник, 2 апреля, каникулы закончились.

«Погода не балует своим теплом, а учебный процесс должен проходить в максимально комфортных условиях, поэтому отопительный сезон будет продолжен», - сказала Сухина, которую цитирует пресс-служба горсовета.

Согласно решению исполнительного комитета, отопительный сезон в административном центре Крыма продлен до установления среднесуточной температуры воздуха не менее +8 градусов в течение трех дней подряд.