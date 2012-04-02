Компания Ахметова вложит 46 миллионов в модернизацию

Стивидорная компания «Авлита» (Севастополь) намерена до 2013 года инвестировать 46 миллионов гривен в модернизацию перегрузочного комплекса, сообщила ее пресс-служба.

«Авлита» объявила открытый конкурс подрядчиков.

Так, компания планирует провести капремонт покрытия открытого склада хранения грузов причала №20, ремонт технологического проезда с западной стороны Северного сухого дока с устройством хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

Кроме того, «Авлита» намерена реализовать проект удлинения приемосдаточных путей №3, 4, 5 и устройства подпорных стен железнодорожного полотна станции «Инженерная», который позволит компании увеличить прием вагонов с зерном и металлом в 1,5 раза - до 30 вагонов.

Также «Авлита» хочет завершить реконструкцию путевого хозяйства станции «Мекензиевы горы», это позволит увеличить ее перерабатывающую способность с 200 до 300 вагонов с зерном и металлопродукцией в сутки.

«Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты. Специализация компании - перевалка металлопродукции и зерна.

Общая годовая пропускная способность перегрузочного комплекса составляет до 5,5 млн тонн грузов, из которых 2 млн тонн приходится на металлопродукцию и 3,5 млн тонн на зерно.

100% акций АО «СК «Авлита» принадлежит СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент). Стратегическое управление «Авлитой» осуществляет ООО «Портинвест» - портовый холдинг СКМ.

В 2011 году «Авлита» увеличила перевалку генеральных и сыпучих грузов на 12,5% по сравнению с 2010 годом - до 3,61 млн тонн.