Экологи встали грудью на защиту яиц с Лебяжьих островов

Администрация Крымского природного заповедника требует соблюдать режим охранной зоны в орнитологическом филиале заповедника - Лебяжьих островах, сообщила пресс-служба организации «Экология и мир».

Экологи напоминают, что в пределах охранной зоны допускается хозяйственная деятельность, но только такая, «которая не влечет за собой нарушения естественного хода процессов на территории и акватории заповедника "Лебяжьи острова"».

Так, запрещается добывать и уничтожать диких животных, разорять гнезда, собирать яйца и пух (кроме отдельных видов в научных целях).

Нельзя также проводить без проектов работы, изменяющие систему землепользования: рыть каналы, строить дамбы, мосты, проводить распашку прибрежной целины и т.п.

«Просим всемерно способствовать соблюдению режима охранной зоны, не допуская на ее территории деятельности, способной нанести вред водоплавающим и болотным птицам и их местообитаниям, - говорится в письме к пользователям территорий, входящих в охранную зону орнитологического филиала заповедника. - 80% всех видов птиц, в том числе 79% видов, занесенных в Красную книгу Украины, известных на территории "Лебяжьи острова", постоянно находятся в пределах охранной зоны».