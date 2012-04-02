Артемий Лебедев о новом логотипе Судака: шрифт х**вый

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев высмеял новый символ и логотип Судака — город, который в этом году отмечает 1800-летие, выбрал для пиара разноцветную лягушку и лозунг "ВАМСУДАК".

"Не буду скрывать — сначала я прочитал надпись как "Сам м*дак".

Потом я прочитал верно — "вам судак, нам 1800".

Потом я обратил внимание на то, что шрифт просто обычный х**вый казенный, а лягушка имеет столько же отношения к Нью-Йорку и Копенгагену, сколько я к китайской авиации", — написал Лебедев.

Власти Судака пояснили выбор символа тем, что возле городка находится гора Бакаташ, которая по форме напоминает лягушку.