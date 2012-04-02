Львы и туроператоры оценят друг друга

Около тысячи крымских туроператоров примут участие в информационном туре в сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма 6 апреля, сообщил курортно-информационный центр.

Сафари-парк «Тайган» - филиал ялтинского зоопарка «Сказка». Парк занимает 32 гектара и насчитывает более 1,5 тысяч животных, среди которых - самая большая коллекция львов в Европе и единственная пара жирафов в Украине.

Представители туристических организаций не только побывают на презентации парка, но и смогут заключить договоры о сотрудничестве. Главная цель тура - показать новый туристический объект, который откроется 21 апреля.

«Были заявки из разных регионов Украины, а также из Москвы, но мы отказали, так как, прежде всего, этот информационный тур предназначен для турбизнеса полуострова. Мы пригласили работников туристических фирм, бюро, а также экскурсоводов, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество», - сказал директор сафари-парка Олег Зубков.