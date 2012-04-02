Тепло придет в Украину на несколько дней. На юге до +20°

В Украине с 3 апреля дневная температура будет составлять до 9-15 градусов тепла, а на протяжении 4-6 апреля - от 13 до 18 градусов тепла, на юге - до 20 градусов, заявил директор Украинского гидрометцентра МЧС Николай Кульбида на брифингев понедельник.

Он сообщил также, что текущая неделя будет отмечаться нестабильными погодными условиями.

7-10 апреля будет наблюдаться понижение температуры и интенсивные осадки в виде дождя, а на западе и севере Украины - мокрого снега.

«Такие погодные условия существенно не повлияют на развитие весеннего водополья на реках Украины», - заметил Кульбида.

По его словам, на сегодняшний день наиболее интенсивный рост уровня воды наблюдается, в частности, на верхнем Днепре за пределами Украины, на Десне ниже Чернигова, на Днестре возле Залещиков и на реках Закарпатья.

На украинском участке Дуная с 24 марта уровень воды растет на 308 см ежесуточно.

Также Н.Кульбида отметил, что сохраняется затопление пойменных территорий в Харьковской, Луганской, Волынской, Ривненской областях.

«Но это затопление междудамбовых пространств, которое особой угрозы не несет», - добавил он.