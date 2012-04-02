Партия регионов немного прибавила в рейтинге

Партия регионов продолжает лидировать среди партий, которые претендуют на место в парламенте, свидетельствует исследование, проведенные группой "Рейтинг".

Если бы выборы в Верховную Раду происходили в марте, 21,3% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 20,9% - за "Батьквщину", 9,9% - за "Фронт змін", 7,4% - за Коммунистическую партию, 7,2% - за партию "УДАР" Кличко, 4,3% - за "Свободу".

Еще 2,7% избирателей поддержали бы "Гражданскую позицию", 1,5% - Народную партию.

Около 1% избирателей поддержали бы "Европейскую партию Украины", "Украинскую социал-демократическую партию" (партию Королевской "Украина - Вперед!") и "Нашу Украину".

Остальные партии поддерживает около 4%, не определились с выбором – 17,7%.

По сравнению с февралем несколько выросли рейтинги "Батькивщины" (с 19,6 до 20,9%) и Партии регионов (с 18,2 до 21,3%).

"Позиции последней улучшились не в последнюю очередь из-за поглощения "Сильной Украины" Тигипко. Это позволило Партии регионов с минимальным отрывом возглавить партийный рейтинг", - говорится в пресс-релизе.

"На этом фоне ухудшились показатели "Фронта змін" (с 11,2 до 9,9%). Можно предположить, что на это повлияло обсуждение объединения партий "Фронт змін" и "Батькивщины" на базе последней", - отметили авторы исследования.

В соответствии с результатами февральского исследования соцгруппы "Рейтинг", сторонники "Фронта змін" такое объединение воспринимают значительно хуже (лишь 75% готовы уже поддержать единый список), чем сторонники "Батькивщины" (90%).

Продолжает демонстрировать рост партия "УДАР": с 5% в декабре прошлого года до 6,5% - в феврале и до 7,2% - в марте.

Опрос проводился 15-26 марта. В нем приняло участие 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешности составляет не больше 2,2%, для значений близких к 30% - не больше 2%, для значений близких к 10% - не больше 1,3%, для значений близких до 5% - не больше 1%, пишет "Украинская правда".