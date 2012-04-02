Крымчане почистят реки

Около четырех тысяч человек примут участие в благоустройстве, озеленении, очистке от мусора прибрежных территорий водных объектов в Крыму, сообщил Республиканский комитет по водному хозяйству.

Работы будут проходить в течение месяца. За это время планируется ликвидировать стихийные свалки и привести в надлежащее санитарное состояние территории, примыкающие к рекам, заливам, водоемам, каналам.

В акции принимают участие коллективы Рескомитета, районных водохозяйственных организаций.