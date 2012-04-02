Крым выберет лучшего гарсона

11:38, 02 апреля 2012
Крым
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"Фишки" конкурса

Лучшего повара и официанта выберут в конце апреля в Симферополе. Конкурс проводится для популяризации профессий, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

«Главная "фишка" конкурса поваров - готовим из крымских продуктов. Для официантов - сервировка стола в тематике Евро-2012. Многое уже придумано. Но не лишними будут идеи для конкурсов», - говорит министр курортов республики Александр Лиев.

Конкурсы "Лучший повар Крыма" и "Лучший официант Крыма" проводятся впервые.

Победителей наградят ценными призами.

Другие подробности Минтуризма пока не сообщило.

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