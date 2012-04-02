Бродячим псам построят приют в Симферополе

Приют, рассчитанный на 250 бездомных собак, планируют построить в Симферополе, власти оценивают работы в два миллиона гривен, сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета Анатолий Рогов.

Приют хотят построить на улице Жени Дерюгиной, в 200 метрах от республиканской клиники. Под него отведут два гектара земли.

Рогов сообщил также, что расходованием денег будет заниматься не городская власть, а общественная организация, которая выступает с такой инициативой.

Стройку обещают начать в этом году.

По материалам КИА