Бродячим псам построят приют в Симферополе
11:25, 02 апреля 2012Крым
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Цена вопроса - два миллиона гривен
Приют, рассчитанный на 250 бездомных собак, планируют построить в Симферополе, власти оценивают работы в два миллиона гривен, сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета Анатолий Рогов.
Приют хотят построить на улице Жени Дерюгиной, в 200 метрах от республиканской клиники. Под него отведут два гектара земли.
Рогов сообщил также, что расходованием денег будет заниматься не городская власть, а общественная организация, которая выступает с такой инициативой.
Стройку обещают начать в этом году.
По материалам КИА
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