Аквалангист утонул в Ялте
10:29, 02 апреля 2012Крым
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Отыхал с товарищами
Мужчина, плававший в Черном море с аквалангом, утонул в Ялте. Инцидент произошел во второй половине дня 1 апреля, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.
39-летний житель Симферополя отдыхал на берегу моря в компании товарищей.
Потом он надел гидрокостюм и отправился нырять, но назад не вернулся.
Бойцы МЧС вытащили тело крымчанина из воды.
Место, где произошел несчастный случай, не приспособлено для купания.
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