Аквалангист утонул в Ялте

Мужчина, плававший в Черном море с аквалангом, утонул в Ялте. Инцидент произошел во второй половине дня 1 апреля, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

39-летний житель Симферополя отдыхал на берегу моря в компании товарищей.

Потом он надел гидрокостюм и отправился нырять, но назад не вернулся.

Бойцы МЧС вытащили тело крымчанина из воды.

Место, где произошел несчастный случай, не приспособлено для купания.