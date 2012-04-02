Ялта впервые отметит настоящий день рождения

Ялта 4 апреля отметит 174-ю годовщину со дня присвоения курортной столице статуса города, сообщила пресс-служба мэрии.

"Мы вводим новую традицию празднования истинного дня рождения Ялты - 4 апреля, когда император Николай I подписал указ о присвоении Ялте статуса города. Это торжество, прежде всего, рассчитано на ялтинцев. А для наших туристов мы организуем летний праздник Ялты, который традиционно пройдёт во второе воскресенье августа", - сказала вице-мэр Елена Юрченко.

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