Крымчане проедут "Дорогами Победы"

58 городов Украины, России и Беларуси планируют посетить участники международного автопробега «Дорогами Победы!», посвященного 67-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщил организационный комитет проекта.

Автопробег стартует в Севастополе 3 апреля. В дорогу отправятся 7 экипажей. В течение месяца они планируют преодолеть 16 тысяч километров и финишировать 8 мая в Москве - в преддверии Дня Победы.

«К участию в автопробеге по пути его следования планируют присоединяться команды автомобилистов, представляющих регионы Украины, России и Беларуси, - отметили в оргкомитете. - Автопробег символическим образом будет соединять между собой 13 городов-героев, 35 городов воинской славы и 10 городов, награжденных орденом Отечественной войны I степени».

С собой участники автопробега повезут копию знамени Победы, размером в 200 квадратных метров, и Книгу почетных участников проекта.

В Москве участники автопробега намерены обнародовать обращение к лидерам стран СНГ «с призывом активизировать работу по созданию современного Евразийского Союза как исторического правопреемника СССР».