Марафронец проплыл 5 километров в 7-градусной воде в Севастополе

Известный пловец-марафонец Олег Софяник 31 марта совершил 5-километровый заплыв в Севастопольской бухте при температуре воды 7 градусов, сообщил председатель «Объединения поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе» Александр Синявский.

Всю дистанцию от причала «Апполоновая» до Инкермана севастопольский спортсмен проплыл стилем баттерфляй за 2 часа 3 минуты.

Плыть Софянику помогал сильный попутный ветер. Пловца сопровождал на надувной лодке президент городской федерации любителей зимнего плавания Валерий Веселов, который на последнем этапе, в районе поселка ГРЭС, присоединился к заплыву и проплыл 1,5 км.

По словам Синявского, после заплыва спортсмены сообщили, что самочувствие у них отличное.

В ближайших планах Софяника - заплыв от Кипра до Израиля, а также заплыв от побережья Эстонии до Финляндии.

Год назад, 29 марта, севастопольский марафонец в проливе Босфор в Стамбуле в 10-градусной воде преодолел расстояние в 12 км, из европейской в азиатскую часть города.

8 марта 2011 года в Севастопольской бухте он совершил заплыв в ледяной воде на дистанцию 6 км, посвященный празднованию Международного женского дня. Тогда спортсмен преодолел всю дистанцию кролем, часть дистанции проходил брасом.

Также в 2011-м Софяник совершил беспрецедентный заплыв через Южно-китайское море.