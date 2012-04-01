Украинские моряки уже начали чеканить шаг к 9 мая

Военно-морские силы Украины начали подготовку к проведению 9 мая в Севастополе торжественного марша по случаю 67-й годовщины Победы, сообщил пресс-центр командования ВМС.

В пунктах постоянной дислокации начали ежедневные тренировки по строевой подготовке личного состава, назначенного к участию в торжественном прохождении. Каждые вторник и четверг будут проходить совместные тренировки с военными оркестрами.

Вместе с командованием Черноморского флота России определены даты проведения совместных тренировок с парадными расчетами ЧФ РФ, которые начнутся 10 апреля.

Украинские ВМС во время торжественного прохождения 9 мая по улице Ленина будут представлены парадными расчетами из числа курсантов, младших и старших офицеров Академии ВМС имени Нахимова, парадными расчетами подразделений Войск береговой обороны, учебного центра, корабельного состава флота, а также почетным караулом, барабанщиками, сводным оркестром, группой знаменосцев, фанфаристами и линейными.

В торжествах также примут участие парадные расчеты подразделений Воздушных сил Украины.

Общая численность войск ВМС и Воздушных сил, задействованных в марше, составит более 600 военнослужащих.