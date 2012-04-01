Миминальная зарплата выросла

Минимальная зарплата с 1 апреля вырастет на 21 гривну - до 1 094 гривен (почасовой размер составит 6,56 грн.), прожиточный минимум - на 20 до 1 037 гривен согласно закону о государственном бюджете на 2012 год.

Размер минимальной пенсии с сегодняшнего дня - 838 гривен.

Прожиточный минимум в течение года будет повышен также с 1 июля - до 1 044, с 1 октября - до 1 060, с 1 декабря - до 1 095 гривен.

Минимальная зарплата с 1 июля повышается до 1 102, с 1 октября - до 1 118, с 1 декабря - до 1 134 гривен.