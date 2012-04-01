Премьер Крыма ушел в отпуск

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев ушел в отпуск, сообщила пресс-служба крымского правительства.

На время отсутствия Могилева исполнение обязанностей главы правительства республики возложено на первого заместителя председателя Совмина Павла Бурлакова.

Когда крымский премьер вернется из отпуска, пресс-служба не уточнила.

Как известно, 6 апреля у Могилева день рождения, ему исполнится 57 лет.

Могилев руководит Совмином с ноября 2011 года.