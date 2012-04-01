Две сотни человек ищут подростка, пропавшего в горах Крыма

Больше 200 человек ищут 15-летнего глухонемого подростка из Полтавы, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Участник состязаний Константин Магденко не пришел к финишу, сначала спортсмены пытались разыскать подростка самостоятельно, после - обратились за помощью в милицию.

31 марта мальчика искали сотрудники МЧС и МВД, специалисты-кинологи, работники контрольно-спасательной службы, лесники, участники соревнований.

Работы продолжили 1 апреля.