Двое крымчан сели пожизненно за убийство
18:22, 30 марта 2012Крым
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Двое жителей Крыма получили пожизненное заключение за совершение двойного убийства с особой жестокостью, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Они прикончили двоих жителей Сакского района.
Мужчины были ранее судимы, убийство они совершили в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений
«Суд полностью согласился с доводами прокурора. Теперь остаток дней нелюди приведут за решеткой», - отметила прокуратура.
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