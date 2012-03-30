Двое крымчан сели пожизненно за убийство

Двое жителей Крыма получили пожизненное заключение за совершение двойного убийства с особой жестокостью, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Они прикончили двоих жителей Сакского района. Мужчины были ранее судимы, убийство они совершили в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений «Суд полностью согласился с доводами прокурора. Теперь остаток дней нелюди приведут за решеткой», - отметила прокуратура.

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