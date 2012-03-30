Двое крымчан сели пожизненно за убийство

18:22, 30 марта 2012
Крым
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Двое жителей Крыма получили пожизненное заключение за совершение двойного убийства с особой жестокостью, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. 

Они прикончили двоих жителей Сакского района.

Мужчины были ранее судимы, убийство они совершили в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений  

«Суд полностью согласился с доводами прокурора. Теперь остаток дней нелюди приведут за решеткой», - отметила прокуратура.

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