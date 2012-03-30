В Крыму отпразднуют Хыдырлез

20 тысяч человек ожидаются на празднование крымскотатарского праздника Хыдырлез 5 мая в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба Совета министров республики.

Название праздника включает имени 2 мусульманских святых: Хыдыра и Ильяса. По легенде, они путешествуют по свету, помогая людям: Хыдыр обходит землю справа, а Ильяс - слева, - и встречаются в там, где завершились сельхозработы.

В Крыму планируют провести выставки изделий крымскотатарского декоративно-прикладного искусства, продемонстрировать национальную одежду, организовать концерт мастеров искусств и художественной самодеятельности, конные скачки, спортивный турнир по борьбе куреш, выставку декоративных птиц, турниры по шахматам, конкурс национальной кухни.

Кроме крымчан, в праздновании примут участие жители Херсонской и Запорожской областей и гости из-за рубежа.