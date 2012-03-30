Раде предложили улучшить инвестклимат в Крыму

17:45, 30 марта 2012
Крым
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"Регионалы" внесли проект

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно инвестиционной деятельности в Крыму зарегистрирован в пятницу в Верховной раде Украины.

Документ разработали депутаты парламента Борис Дейч, Владислав Забарский и Елена Нетецкая (все – Партия регионов).

Номер законопроекта – 10291.

Его текст на сайте Рады пока отсутствует.

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