Раде предложили улучшить инвестклимат в Крыму

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно инвестиционной деятельности в Крыму зарегистрирован в пятницу в Верховной раде Украины.

Документ разработали депутаты парламента Борис Дейч, Владислав Забарский и Елена Нетецкая (все – Партия регионов).

Номер законопроекта – 10291.

Его текст на сайте Рады пока отсутствует.