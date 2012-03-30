Севастополь от тепла уже не отключают

17:27, 30 марта 2012
Крым
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Распоряжение губернатора

Отключение теплоснабжения в жилом фонде Севастополя 1 апреля отменяется в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба севастопольской администрации.

Глава Севастопольской администрации Владимир Яцуба распорядился продлить отопительный сезон до тех пор, пока среднесуточная температура не установится на уровне выше 8 градусов тепла, как того требуют нормы - в течение трех суток.
 

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