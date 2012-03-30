Евпатория завершает топить

Евпатория с 1 апреля планирует завершить отопительный сезон. Соответствующее решение принято на заседании исполкома, сообщила пресс-служба мэрии.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, отопительный сезон может быть завершен, если в течении трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов и более.

"Первыми в Крыму отопительный сезон завершили власти Ялты (21 марта). Не отапливаются также Белогорск, Судак и Феодосия", - сказано в сообщении.

Отопительный сезон в Евпатории начался 19 октября для объектов социальной сферы и 26 октября - для жилого фонда.