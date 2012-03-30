"Частников" туризма Крыма внесут в каталог

Министерство курортов и туризма Крыма планирует выпустить каталог «Индивидуальные средства размещения Крыма», в котором соберут информацию о легализированных мини-отелях, частных пансионатах, гостевых домах, коттеджах, предоставляющих услуги сдачи жилья для туристов, сообщил курортно-информационный центр.

«Частные домовладения составляют 80% от крымского турбизнеса. Из шести миллионов туристов, которые приезжают на отдых в Крым 4,5 миллионов отдыхают в частном секторе», - заявил министр курортов Александр Лиев.

Каталог распространят на бортах самолетов, в поездах, а также на выставках, во время проведения рекламных туров и тематических семинаров.

Первое издание выйдет тиражом в 10 тысяч экземпляров.