Украинские судьи создали собственный "фейсбук"

Украинские судьи создали собственную социальную сеть. С ограниченным доступом.

Регистрация в соцсети под названием «Фемида» разрешается только судьям и работникам судебных органов. Им нужно заполнить анкету, указав место работы и должность.После заполнения анкеты и создания профиля аккаунт отправляется на премодерацию. В случае, если аккаунт будет одобрен, вы сможете войти в сеть.

Служители Фемиды смогут поболтать на профессиональные темы в форуме или чате.

В соцсети (http://femida.court.gov.ua/) можно также развлекаться просмотром видео и прослушиванием музыки.