Украинские судьи создали собственный "фейсбук"
15:35, 30 марта 2012Крым
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С ограниченным доступом
Украинские судьи создали собственную социальную сеть. С ограниченным доступом.
Регистрация в соцсети под названием «Фемида» разрешается только судьям и работникам судебных органов. Им нужно заполнить анкету, указав место работы и должность.После заполнения анкеты и создания профиля аккаунт отправляется на премодерацию. В случае, если аккаунт будет одобрен, вы сможете войти в сеть.
Служители Фемиды смогут поболтать на профессиональные темы в форуме или чате.
В соцсети (http://femida.court.gov.ua/) можно также развлекаться просмотром видео и прослушиванием музыки.
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