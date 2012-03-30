Спикер Крыма - богач Украины №87

Председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов занял 87 место в рейтинге самых богатых людей Украины 2012 года, его доход составляет 137,3 миллиона долларов, сообщил журнал "Фокус".

"Константинов отрицает свою нынешнюю причастность к приписываемым ему строительным компаниям и уверяет, что занимается исключительно "общественной работой". Но именно структурам "Укрросбуда" государство доверяет миллионные бюджетные подряды. За последний год близкие к Константинову фирмы выигрывали тендеры на самые разнообразные работы - от строительства детских садов и проектирования театра до реставрации памятника и капитального ремонта симферопольских тротуаров", - отмечает "Фокус".

Министр аграрной политики и продовольствия Крыма Валерий Кравец ($89,3 млн.) занял 106 строчку в "богатом" списке.

Еще один крымчанин - народный депутат Украины Юрий Трындюк ($29,2 млн) - на 193 месте.

Всего в списке - 200 богачей.