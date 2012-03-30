Ревизоров возглавил экс-шеф Минфина

Государственную финансовую инспекцию в Крыму возглавил Павел Токарев, сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель Госфининспекции Украины Петр Андреев представил нового руководителя коллективу. "Уверен, что под его руководством крымские коллеги добьются ощутимых результатов в борьбе с финансовыми нарушениями, со всякого рода посягательствами на государственную собственность и ресурсы", - сказал Андреев.

Токареву 51 год.

В 1983 году окончил Киевский институт народного хозяйства, получил квалификацию экономиста, в 2001 году - Академию госуправления при президенте Украины, получил квалификацию магистра госуправления.

С июня 2006 по ноябрь 2010 года был министром финансов Крыма.