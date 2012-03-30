Крымчанин вырыл бомбу возле дома

12:04, 30 марта 2012
Крым
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Разлет осколков - 1000 метров

Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом в 100 килограммов и две минометных мины советского производства уничтожили в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.   

"ФАБ-100 была найдена у дома жителя села Счастливое. Он копал яму и на глубине около метра нашел бомбу. Сразу позвонил в службу спасения", - сказано в пресс-релизе.

При дальнейшем исследовании местности МЧСники нашли мины. Пиротехники загрузила бомбу и мины в спецмашину и транспортировали их на военный полигон для уничтожения. Разлет осколков ФАБ мог составить 1000 метров на открытой территории. Чтобы минимизировать последствия взрыва, бойцы вырыли специальное углубление в земле - разлет уменьшился до 500 метров.  

Фото МЧС

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