7-летний ребенок попал под машину в Симферополе

Семилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на пешеходном переходе в Симферополе в пятницу утром, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.

Авария произошла на улице Кечкеметской около 7 утра.

«Ребенок, 2004 года рождения, переходил дорогу по "зебре" на соответствующий сигнал светофора. Предварительно - в ДТП вина водителя "Жигулей"», - рассказали в пресс-службе.

В результате аварии мальчик получил ушибы и ссадины.

