7-летний ребенок попал под машину в Симферополе
11:05, 30 марта 2012Крым
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Авария на "зебре"
Семилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на пешеходном переходе в Симферополе в пятницу утром, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.
Авария произошла на улице Кечкеметской около 7 утра.
«Ребенок, 2004 года рождения, переходил дорогу по "зебре" на соответствующий сигнал светофора. Предварительно - в ДТП вина водителя "Жигулей"», - рассказали в пресс-службе.
В результате аварии мальчик получил ушибы и ссадины.
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