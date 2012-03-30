Престарелый крымчанин скупил 150 кг метала
09:55, 30 марта 2012Крым
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Бизнес процветал во дворе
74-летний житель Сакского района Крыма организовал во дворе частного дома нелегальный пункт приема металлолома, сообщила пресс-служба милиции Крыма.
Сотрудники милиции изъяли у пенсионера 150 килограммов черного металла.
На правонарушителя составили административный протокол, который передадут в суд.
Пенсионеру грозит от 340 до 1700 гривен штрафа.
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