Престарелый крымчанин скупил 150 кг метала

Бизнес процветал во дворе

74-летний житель Сакского района Крыма организовал во дворе частного дома нелегальный пункт приема металлолома, сообщила пресс-служба милиции Крыма. Сотрудники милиции изъяли у пенсионера 150 килограммов черного металла. На правонарушителя составили административный протокол, который передадут в суд. Пенсионеру грозит от 340 до 1700 гривен штрафа.

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