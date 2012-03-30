В Балаклаве утонул плавпирс (фото)

Плавпирс затонул на территории завода «Металлист» в бухте Балаклавы, на дно могли пойти гражданские суда, но их спасли пограничники, сообщила пресс-служба Азово-черноморского управления Госпогранслужбы Украины.

«Дежурная служба моряков обнаружила, что первая секция плавпирса №258 начала затапливаться. Нужно было оказывать помощь пришвартованным к нему судам», - сказано в пресс-релизе.

Моряки-пограничники помогли пришвартовать частные плавсредства к борту корабля морской охраны «Гнатенко».