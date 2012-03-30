В Балаклаве утонул плавпирс (фото)
08:42, 30 марта 2012Крым
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Спасали пограничники
Плавпирс затонул на территории завода «Металлист» в бухте Балаклавы, на дно могли пойти гражданские суда, но их спасли пограничники, сообщила пресс-служба Азово-черноморского управления Госпогранслужбы Украины.
«Дежурная служба моряков обнаружила, что первая секция плавпирса №258 начала затапливаться. Нужно было оказывать помощь пришвартованным к нему судам», - сказано в пресс-релизе.
Моряки-пограничники помогли пришвартовать частные плавсредства к борту корабля морской охраны «Гнатенко».
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