В школах Крыма топили "левым" углем
08:28, 30 марта 2012Крым
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Цена завышена на 300 тысяч
Отдел образования Сакской райгосадминистрации для отопления 10 школ района закупил некачественный уголь, цена которого была завышена на 300 тысяч гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело.
«Дело возбуждено по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами отдела образования Сакской РГА и присвоения средств поставщиком товара», - объясняют в прокуратуре.
Проводится следствие.
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