В школах Крыма топили "левым" углем

Отдел образования Сакской райгосадминистрации для отопления 10 школ района закупил некачественный уголь, цена которого была завышена на 300 тысяч гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело.

«Дело возбуждено по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами отдела образования Сакской РГА и присвоения средств поставщиком товара», - объясняют в прокуратуре.

Проводится следствие.

