Шишка из налоговой Ялты "погорел" на взятке

08:13, 30 марта 2012
Крым
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На вымогателя завели дело

Правоохранители задержали заместителя начальника отдела управления налогового контроля Государственной налоговой инспекции в Ялте, который требовал 22 тысячи гривен взятки за уменьшение штрафных санкций, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье 368 УК "получение взятки".

Ведется следствие.
 

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