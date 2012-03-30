Шишка из налоговой Ялты "погорел" на взятке
08:13, 30 марта 2012Крым
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На вымогателя завели дело
Правоохранители задержали заместителя начальника отдела управления налогового контроля Государственной налоговой инспекции в Ялте, который требовал 22 тысячи гривен взятки за уменьшение штрафных санкций, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье 368 УК "получение взятки".
Ведется следствие.
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