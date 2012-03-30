Шишка из налоговой Ялты "погорел" на взятке

На вымогателя завели дело

Правоохранители задержали заместителя начальника отдела управления налогового контроля Государственной налоговой инспекции в Ялте, который требовал 22 тысячи гривен взятки за уменьшение штрафных санкций, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье 368 УК "получение взятки". Ведется следствие.



Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter