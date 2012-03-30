"Неаполь Скифский" откроют для туристов уже в апреле
07:58, 30 марта 2012Крым
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Древний город - "визитка" Симферополя
Историко-археологический заповедник «Неаполь Скифский» (Симферополь) откроется после восстановительных работ 15 апреля, сообщил курортно-информационный центр Крыма.
В новом сезоне работы туристического объекта планируется презентация экспозиции на втором этаже мавзолея и проведение фестиваля исторических клубов ко Дню города Симферополя, который будет отмечаться 3 июня.
«Жители и гости Симферополя среди прочего смогут увидеть баллисту - машину для метания стрел», - сообщил директор заповедника Юрий Зайцев.
Неаполь Скифский (греч. Neápolis - новый город) - древний город, одна из скифских царских крепостей в Крыму, столица позднескифского государства (III век до н. э. - III век н. э).
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