"Неаполь Скифский" откроют для туристов уже в апреле

Историко-археологический заповедник «Неаполь Скифский» (Симферополь) откроется после восстановительных работ 15 апреля, сообщил курортно-информационный центр Крыма.

В новом сезоне работы туристического объекта планируется презентация экспозиции на втором этаже мавзолея и проведение фестиваля исторических клубов ко Дню города Симферополя, который будет отмечаться 3 июня.

«Жители и гости Симферополя среди прочего смогут увидеть баллисту - машину для метания стрел», - сообщил директор заповедника Юрий Зайцев.

Неаполь Скифский (греч. Neápolis - новый город) - древний город, одна из скифских царских крепостей в Крыму, столица позднескифского государства (III век до н. э. - III век н. э).