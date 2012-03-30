Севастопольцев лишат тепла в день дурака

Отопительный сезон в Севастополе завершится 1 апреля, такое распоряжение подписал председатель Севастопольской государственной администрации Владимир Яцуба, сообщила пресс-служба предприятия «Севтеплоэнерго».

«При снижении среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 градусов необходимо осуществлять протопки домов с системами централизованного отопления согласно температурного графика наружного воздуха», - говорится в распоряжении градоначальника.

В тоже время топить в больницах и детсадах будут до 15 апреля.