У браконьеров забрали 200 кг рыбы и три километра сетей в Крыму

200 килограммов рыбы ценных пород - осетровые, камбала калкан, морской петух, а также 55 концов сетей длиной около трех километров изъяли пограничники у украинских браконьеров в Крыму, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины.

«Пограничники обнаружили спрятанные мешки с рыбой и сети без документов сегодня ночью в поселке Черноморское, осмотривая судно "Альтаир" (порт приписки Севастополь), которое прибыло с промысла и подозревалось в нарушении законодательства», - сказано в пресс-релизе.

Сотрудники погранслужбы составили два протокола и передадут дело в природоохранную прокуратуру.

Штраф за незаконный лов одного осетра составляет сегодня в Украине 2550 гривен, за камбалу калкана - 850.