Могилев рассказал о друзьях и соцсетях

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев предпочитает общаться со знакомыми вживую, а не в социальных сетях, дружит четыре десятилея с одним человеком и мечтает сделать автономию самодостаточным регионом, сообщила пресс-служба Совмина.

«Я предпочитаю общаться вживую. Это более эффективный способ формирования личности, поскольку мы имеем возможность слушать друг друга», - сказал Могилев на встрече с кандидатами в Молодежное правительство в среду в Симферополе.

«Глубоко убежден, что много друзей не бывает, может быть много товарищей. У меня есть друг, с которым я дружу на протяжении последних 30-40 лет. Мы с ним общаемся практически каждый день, обсуждаем интересующие нас темы. Он мне подходит по ментальности, по духу. Мы с ним понимаем друг друга с полуслова, мне приятно с ним общаться», - рассказал премьер республики.

«Я хочу, чтобы Крым стал процветающим регионом, в котором люди живут достойно. Это задача, которая стоит перед чиновником любого уровня», - заявил глава Совмина.

Фото пресс-службы Совмина