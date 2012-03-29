"Таврия" заплатит 100 тысяч за сорванный матч
16:56, 29 марта 2012Крым
0
Плюс расходы "Металлурга"
Футбольный клуб «Таврия» заплатит премьер-лиге 100 тысяч гривен штрафа за ненадлежащую подготовку газона симферопольского стадиона «Локомотив», а также компенсирует расходы донецкому «Металлургу», понесенные в связи с несостоявшимся в начале марта матчем, сообщила пресс-служба клуба.
Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета премьер-лиги в Киеве 29 марта.
Дата и время очередной игры футбольных клубов пока неизвестна.
4 марта в Симферополе из-за неудовлетворительного состоянии поля «Локомотива» был отменен матч между «Таврией» и донецким «Металлургом».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter