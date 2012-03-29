"Таврия" заплатит 100 тысяч за сорванный матч

Футбольный клуб «Таврия» заплатит премьер-лиге 100 тысяч гривен штрафа за ненадлежащую подготовку газона симферопольского стадиона «Локомотив», а также компенсирует расходы донецкому «Металлургу», понесенные в связи с несостоявшимся в начале марта матчем, сообщила пресс-служба клуба.

Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета премьер-лиги в Киеве 29 марта.

Дата и время очередной игры футбольных клубов пока неизвестна.

4 марта в Симферополе из-за неудовлетворительного состоянии поля «Локомотива» был отменен матч между «Таврией» и донецким «Металлургом».