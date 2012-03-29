Ялта массово чихает

Количество случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями в Ялте за последнюю неделю выросло среди взрослых в 7 раз, среди детей - в 1,7 раза, сообщила мэрия.

«Хорошо, что в школах сейчас каникулы, и их не пришлось закрывать на карантин», - говорит главный врач городской СЭС Владимир Романенко.

По его словам, если бы сейчас учебный процесс продолжался, то ситуация была бы сложнее.

После возобновления занятий школы нужно будет протапливать.