Ялта массово чихает
16:53, 29 марта 2012Крым
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Сезон ОРВИ продолжается
Количество случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями в Ялте за последнюю неделю выросло среди взрослых в 7 раз, среди детей - в 1,7 раза, сообщила мэрия.
«Хорошо, что в школах сейчас каникулы, и их не пришлось закрывать на карантин», - говорит главный врач городской СЭС Владимир Романенко.
По его словам, если бы сейчас учебный процесс продолжался, то ситуация была бы сложнее.
После возобновления занятий школы нужно будет протапливать.
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