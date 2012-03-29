Лишь один из десяти призывников годен к армии
16:14, 29 марта 2012Крым
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В 2012-м из Крыма возьмут всего 1000
Всего 1000 юношей из Крыма весной сможет попасть в ряды украинской армии, сообщил региональный пресс-центр Министерства обороны Украины.
"На призывные комиссии вызовут более 17,5 тысяч человек. Наряд с учетом Севастополя составляет всего 1000 призывников", - заявили в Минобороны.
С каждым годом наряд на срочную службу уменьшается в связи с оптимизацией армии.
Плохим остается здоровье призывников. "Из 10 только один не имеет ограничения по состоянию здоровья", - сказано в пресс-релизе.
Кроме того, большое количество призывников (особенно в селах) не имеют базового среднего образования.
Очередной призыв украинцев на срочную службу будет в апреле-мае.
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