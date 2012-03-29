Пожар уничтожил склад в Севастополе (фото)
15:45, 29 марта 2012Крым
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Спасатели чуть не задохнулись
Склад стройматериалов горел рано утром в Севастополе. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Пожар тушили три десятка человек, МЧС задействовало семь единиц техники.
Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы локализовать пламя. Они работали в аппаратах для защиты органов дыхания на сжатом воздухе.
«Пластик, пенопласт, линолеум, которые хранились в ангаре, сильно разгорелись, огонь быстро охватил склад. От строительных материалов начал распространяться черный дым с токсическими веществами. При тушении обрушались перегородки и перекрытие кровли», - сказано в пресс-релизе.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Фото МЧС
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