Пожар уничтожил склад в Севастополе (фото)

Склад стройматериалов горел рано утром в Севастополе. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Пожар тушили три десятка человек, МЧС задействовало семь единиц техники.

Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы локализовать пламя. Они работали в аппаратах для защиты органов дыхания на сжатом воздухе.

«Пластик, пенопласт, линолеум, которые хранились в ангаре, сильно разгорелись, огонь быстро охватил склад. От строительных материалов начал распространяться черный дым с токсическими веществами. При тушении обрушались перегородки и перекрытие кровли», - сказано в пресс-релизе.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Фото МЧС