Freedom House снизил рейтинг политических прав в Украине

Международная правозащитная организация Freedom House снизила на один пункт рейтинг политических прав в Украине с трех до четырех, говорится в докладе организации относительно состояния свободы в мире за 2012 год, посвященном Украине, который обнародован на сайте Агентства ООН по вопросам беженцев.

“Украинский рейтинг политических прав снизился с 3 до 4 в связи с усилиями власти по подавлению оппозиции, включая политизированное использование судов, применение жестких мер в отношении СМИ и использование силы для разгона демонстраций”, - написано в отчете.

В целом, по оценкам Freedom House, Украина продолжает оставаться частично свободной страной.