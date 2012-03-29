Крымчанину грозит тюрьма за кражу масла из трансформатора

Житель Джанкойского района, который во время аномальных для Крыма морозов украл масло с трансформаторных подстанций и оставил на 10 дней без света и воды жителей сел Маслово и Новостепное, может получить от 3 до 10 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба милиции Крыма.

Дело по статье "умышленное повреждение объектов электроэнергетики" направили в суд.

37-летний безработный признал свою вину, раскаялся, написал явку с повинной и возместил причиненный "Крымэнерго" ущерб - более 9 тысяч гривен.

"Судьбу обвиняемого решит суд. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы", - сказано в пресс-релизе.