Крым хочет в госипотеку

Крым планирует принять участие в реализации долгосрочной государственной программы кредитования под жилищное строительство «Доступное жилье», заявил председатель Совета министров республики Анатолий Могилев, сообщила пресс-служба Совмина.

В Украине с мая начнет работать государственная ипотека. В рамках программы будут выдаваться кредиты под 2-3%, остальное компенсирует банкам государство. Кредиты рассчитаны на 10-15 лет.

«Мы проговариваем в Кабинете министров Украины вопрос участия Крыма в госпрограмме "Доступное жилье". Я думаю, что или с конца этого года или с начала следующего года программа будет внедряться», - сказал Могилев на встрече с кандидатами в Молодежное правительство в среду в Симферополе.

«У нас стоимость жилья примерно на 30% выше, чем в среднем по стране. Мы подготовим обоснования и предоставим их в Кабмин с учетом специфики нашего региона», - подчеркнул глава Совмина.

Фото пресс-службы Совмина