Завод Фирташа "клонируется"

«Крымский Титан» к 2015-2016 году построит еще одно предприятие по выпуску диоксида титана мощностью 120 тысяч тонн в год, заявил в четверг его собственник, глава совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, сообщила пресс-служба бизнесмена.

«Думаю, за три - максимум четыре года мы построим производство. По сути, это будет еще один завод стоять рядом», - сказал Фирташ в Армянске.

Согласно плану, новое предприятие применит безотходную систему производства.

«Будет производиться выпаривание отработанной серной кислоты низкой концентрации, и она будет использоваться повторно», - сказал председатель правления «Крымского Титана» Александр Шитманюк.

Справка УНИАН. Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция ЗАО «Крымский Титан» - предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

Фирташ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.