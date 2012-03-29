"Крымский Титан" увеличит мощность на 200%

«Крымский Титан» к маю введет в строй новый завод серной кислоты, который позволит увеличить мощность предприятия на 222% - со 108 до 240 тысяч тонн диоксида титана в год, заявил в четверг его собственник, глава совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, сообщила пресс-служба бизнесмена.

«В конце апреля - начале мая начнет работать новое производство серной кислоты. В общей сложности, было инвестировано около полумиллиарда долларов», - сказал Фирташ в Армянске.

Строительство завода, мощностью 600 тысяч тонн серной кислоты в год, началось в 2004 году. Цех будет работать с использованием энергосберегающих технологий, что позволит заводу снизить объемы потребления электроэнергии на 40%.

Справка УНИАН. Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция ЗАО «Крымский Титан» - предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

Фирташ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.