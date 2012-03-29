1,5 километра чугунных ограждений вынесли с набережной Симферополя

«Охотники» за металлом в этом году похитили и сдали в нелегальные пункты приема металлолома 45 решеток ливневой канализации, 25 крышек люков смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций и 38 погонных метров чугунного ограждения набережной Салгира, сообщает НовоРОСС.

Ущерба, нанесенный в результате хищений, составляет более 207 тысяч гривен без учета стоимости монтажных работ.

В настоящее время в городе не хватает 450 ливневых решеток, 180 люков и 1,5 погонных километров чугунного ограждения набережной.