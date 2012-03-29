На стоянке сгорел автобус (фото)
12:29, 29 марта 2012Крым
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Скорее всего, поджог
Микроавтобус сгорел в четверг рано утром на стоянке в Ялте. Причиной пожара мог стать поджог, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Владелец машины увидел горящий автобус из окна квартиры и вызвал пожарных.
"Огонь практически полностью уничтожил автомобиль. В микроавтобусе LDV находились металлические предметы, а также два баллона с газом и кислородом. Существовала угроза взрыва. Спасатели вынесли металл и ликвидировали пожар. Никто не пострадал", - говорят в МЧС.
Убыток устанавливается.
Фото МЧС
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