На стоянке сгорел автобус (фото)

Микроавтобус сгорел в четверг рано утром на стоянке в Ялте. Причиной пожара мог стать поджог, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Владелец машины увидел горящий автобус из окна квартиры и вызвал пожарных.

"Огонь практически полностью уничтожил автомобиль. В микроавтобусе LDV находились металлические предметы, а также два баллона с газом и кислородом. Существовала угроза взрыва. Спасатели вынесли металл и ликвидировали пожар. Никто не пострадал", - говорят в МЧС.

Убыток устанавливается.

Фото МЧС