Милиция назвала причину смерти крымчанки-журналистки СТБ

11:54, 29 марта 2012
Крым
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Ярослава болела

Причиной смерти 30-летней журналистки телеканала СТБ Ярославы Мациевской был сердечный приступ из-за хронической ишемической болезни сердца, сообщила милиция Киева, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Руководитель проекта "Моя правда" была найдена мертвой в среду днем в арендованной квартире в Киеве. Женщину обнаружили в ванной комнате. Эксперты не нашли на ее теле видимых повреждений. 

Ярослава ранее работала на ТРК "Черноморская" и радио "Хит ФМ" в Крыму.

Фото с личной страницы в facebook

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