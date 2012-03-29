Милиция назвала причину смерти крымчанки-журналистки СТБ

Причиной смерти 30-летней журналистки телеканала СТБ Ярославы Мациевской был сердечный приступ из-за хронической ишемической болезни сердца, сообщила милиция Киева, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Руководитель проекта "Моя правда" была найдена мертвой в среду днем в арендованной квартире в Киеве. Женщину обнаружили в ванной комнате. Эксперты не нашли на ее теле видимых повреждений.

Ярослава ранее работала на ТРК "Черноморская" и радио "Хит ФМ" в Крыму.

Фото с личной страницы в facebook