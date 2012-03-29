Яцуба об отставке: Не дождетесь!

Председатель Севастопольской государственной администрации Владимир Яцуба заявил, что не собирается покидать должность в Севастополе.

Яцуба заявил: недоброжелатели предсказывали, что он уйдет в марте. ”Не вышло. Теперь намечают лето. Думаю, и это предсказание не сбудется”.

”Я знаю, кто распускает такие слухи. Это те люди, кто в прошлые десятилетия откровенно грабил город, разбазаривал земли, приватизировал целые дома и даже улицы. Я не тот человек, с которым можно договориться или пригласить ”в долю", - сказал он, отвечая на вопросы читателей интернет-портала ”Новый регион” и газеты ”Слава Севастополя”.

По словам Яцубы, он обсуждал эту тему с президентом Украины Виктором Януковичем.

”Принят закон Украины, регламентирующий пребывание на должностях руководителей первого ранга, достигших возраста 65 лет. Этим законом определено, что судьбу чиновника, достигшего пенсионного возраста, решает лицо, принявшее ранее решение о его назначении на должность. Так вот, Виктор Федорович мне определил срок службы севастопольцам. Какой? Это будет зависеть от нашей с вами работы”, - отметил глава администрации.